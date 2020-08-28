«Исходим из того, что он не будет использован». Кремль — о резерве силовиков, созданном для помощи Беларуси

Президент России Владимир Путин «исходит из того», что созданный для помощи Беларуси резерв силовиков не будет использован, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент Дождя.

«Путин исходит из того, что он (резерв— прим. Дождя) никак не будет использован. И мы исходим из того, что такой крайней ситуации, которую описал президент — что с такой ситуацией Белоруссия не столкнется», — сказал Песков.

Критерий «крайней ситуации» он уточнить не смог.

Песков также не назвал численность резерва и его воружение, а также то, из силовиков какого ведомства он создан.

Накануне Путин заявил, что по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко создал резерв силовиков для помощи Беларуси. По словам Путина, его не будут использовать, пока «экстремистские элементы не перейдут черту, не начнут разбой».