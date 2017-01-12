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Исаакиевский собор передадут в пользование РПЦ на 49 лет

Новости
17:37, 12 января
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Исаакиевский собор Санкт-Петербурга должны передать Русской православной церкви (РПЦ) в безвозмездное пользование на 49 лет. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте городского комитета имущественных отношений (КИО).

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Принять решение о подготовке распоряжения о передаче Объекта (Исаакиевского собора — Дождь) в безвозмездное пользование Религиозной организации на срок 49 лет», — говорится в приложении к распоряжению КИО.

Также в документе говорится, что в течение года должен быть заключен договор о передаче в безвозмездное бессрочное пользование или пользование на определенный срок музейных предметов и музейных коллекций, которые входят в состав государственной части Музейного фонда.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ решен. При этом здание полностью сохранит функции музея, добавил глава города.

Вице-губернатор города Михаил Мокрецов сообщил, что собор передадут РПЦ в безвозмездное пользование, его собственником останутся власти Санкт-Петербурга. Он добавил, что здание смогут передать до 2020 года, однако Мокрецов выразил надежду на то, что это можно будет сделать и раньше. 

В июле 2015 года и в апреле 2016 года РПЦ уже обращалась к властям города с просьбой вернуть ей Исаакиевский собор, однако они отказывались это сделать.

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