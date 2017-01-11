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В РПЦ выразили надежду на выделение субсидий для содержания Исаакиевского собора
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В РПЦ выразили надежду на выделение субсидий для содержания Исаакиевского собора

Новости
15:00, 11 января
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В Московской патриархии ожидают, что работы по поддержанию здания Исаакиевского собора после передачи его РПЦ будут вестись за счет субсидий. Об этом «Интерфаксу» заявила глава юридической службы патриархии игумения Ксения (Чернега).

«Если речь идет о поддержании в надлежащем состоянии самого здания, то это будет, скорее всего, осуществляться за счет субсидий, выделяемых в рамках той или иной программы. Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы», — сказала игумения.

Она также предположила, что ценности, которые хранятся в соборе, иконы и иконостас скорее всего будут сохранены в оперативном управлении музея и переданы в безвозмездное пользование РПЦ.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) решен. При этом здание полностью сохранит функции музея, добавил глава города.

В июле 2015 года и в апреле 2016 года РПЦ уже обращалась к властям города с просьбой вернуть ей Исаакиевский собор, однако они отказывались это сделать.

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