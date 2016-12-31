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В Иркутске отменили режим ЧС

Новости
14:07, 31 декабря
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В Иркутске с 31 декабря отменен режим чрезвычайной ситуации, который был введен в связи с массовым отравлением концентратом для ванн «Боярышник», сообщает РИА Новости со ссылкой на  пресс-службу мэрии города.

«Случаи отравления в городе за последние несколько суток не зафиксированы. Правоохранители будут проверять торговые точки в течение всех праздничных дней. В рейдах участвуют волонтеры, активисты молодежных организаций», — отметили в пресс-службе.

Режим ЧС в Иркутске был введен 19 декабря. От отравления «Боярышником» погибли 76 человек.

Пострадавшие начали поступать в больницы Иркутска с 17 декабря. Выяснилось, что все они пили концентрат для ванн «Боярышник». Позднее выяснилось, что в жидкости вместо этилового спирта находился метиловый.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Задержаны 19 человек. Еще одно уголовное дело — по статье о халатности — было возбуждено против замглавы иркутского Роспотребнадзора. 

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений правительства Иркутской области Евгении Нефедовой по статье «Халатность».

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