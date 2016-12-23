По делу об отравлении «Боярышником» задержали только продавцов

Среди задержанных по делу о массовом отравлении людей суррогатным алкоголем не оказалось производителей концентрата для ванн «Боярышник», в котором этиловый спирт был заменен на метиловый. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Ленинского районного суда Иркутска.

«Среди задержанных — владельцы киосков, торговавшие спиртосодержащей жидкостью, продавцы — в основном женщины с детьми, не судимые ранее, есть даже водители. Нет ни одного производителя», — заявил представитель суда.

По делу о массовом отравлении людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник», который содержал метиловый спирт, хотя на упаковке говорилось о наличии в составе этилового спирта, задержали 13 человек. Двоих из них суд отправил под домашний арест, одного отпустил из-под стражи, а остальным продлил срок задержания, отложив решение о мере пресечения.

От отравления суррогатом в Иркутске погибли 74 человека. Пострадавшие начали поступать в больницы с 17 декабря. Все они употребляли концентрат для ванн «Боярышник». Жидкость не предназначалась для приема внутрь, соответствующее предупреждение было на этикетке.

В связи с массовой гибелью людей в Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации.