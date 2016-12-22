ТАСС узнало об отравлении части погибших в Иркутске неизвестным ядом

Жительница Иркутска скончалась от отравления неизвестным ядом. Ее родственники рассказали, что она пила водку «Белая береза». Об этом сообщила начальник департамента здравоохранения и социальной защиты Иркутска Наталья Тарабан, передает ТАСС.

Продолжение: Число жертв массового отравления в Иркутске превысило 70 человек

По ее словам, женщина скончалась у себя дома. Информации о составе водки и наличии там токсичных веществ у властей пока нет, подчеркнула Тарабан.

При этом источник ТАСС в медицинских кругах Иркутска рассказал, что часть из 37 случаев гибели, зарегистрированных в больницах (остальные умерли вне стационаров), связаны с отравлением не метанолом, а неизвестным ядом.

Ранее сообщалось, что число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске увеличилось до 63 человек. Еще 37 человек остаются в больницах. Правоохранительные органы задержали 11 человек, распространявших продукцию. По факту массового отравления возбудили дело по статье 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, действует запрет на продажу любых спиртосодержащих непищевых продуктов.