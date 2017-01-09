Прямой эфир
59,99
63,37
54,82
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Российские миллиардеры стали богаче на 7,1% после избрания Трампа
Минюст предложил изымать у должников единственное жилье
Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
«Фонтанка» рассказала о передаче Исаакиевского собора РПЦ к декабрю 2017 года

Associated Press рассказало о поставках в Иран из России 130 тонн урана

Новости
21:32, 9 января
415
0
Поделиться

Иран получит от России крупную партию природного урана в обмен на экспортируемую в Россию тяжелую воду, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных высокопоставленных дипломатов.

По информации агентства, Иран получит около 130 тонн урана. Поставку согласовывали все страны, разработавшие соглашение по ядерной программе Ирана, в том числе США.

В Оман, Россию и США Тегеран поставит 70 тонн тяжелой воды.

В ближайшее время решение о поставках урана будет утверждено Советом безопасности ООН. Источники AP уточняют, что это можно считать формальностью, так как участники соглашения также входят в Совбез на правах постоянных членов.

Согласно договору, заключенному летом 2015 года, Тегеран обязался ограничить ядерную программу и использовать ядерные объекты только в мирных целях. В ответ Евросоюз и США сняли часть санкций с Ирана.

Международные санкции на уровне ООН в отношении Ирана были приняты в 2006 году после того, как инспекторы МАГАТЭ обнаружили в стране центрифуги для обогащения урана. В итоге Совет безопасности ООН принял резолюции о введении санкций, требующую прекратить обогащение урана и запрещающую ввоз в Иран ядерных технологий и материалов.

Затем санкции были расширены, в результате счета иранских политиков и ведомств были заморожены, а банки попали под постоянный мониторинг.

Переговоры с представителями Ирана по вопросу о ядерной программе вели дипломаты так называемой «Группы 5+1» или «шестерки международных посредников», в которую вошли постоянные члены Совбеза ООН — США, Россия, Китай, Великобритания и Франция, а также Германия. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2