Associated Press рассказало о поставках в Иран из России 130 тонн урана

Иран получит от России крупную партию природного урана в обмен на экспортируемую в Россию тяжелую воду, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных высокопоставленных дипломатов.

По информации агентства, Иран получит около 130 тонн урана. Поставку согласовывали все страны, разработавшие соглашение по ядерной программе Ирана, в том числе США.

В Оман, Россию и США Тегеран поставит 70 тонн тяжелой воды.

В ближайшее время решение о поставках урана будет утверждено Советом безопасности ООН. Источники AP уточняют, что это можно считать формальностью, так как участники соглашения также входят в Совбез на правах постоянных членов.

Согласно договору, заключенному летом 2015 года, Тегеран обязался ограничить ядерную программу и использовать ядерные объекты только в мирных целях. В ответ Евросоюз и США сняли часть санкций с Ирана.

Международные санкции на уровне ООН в отношении Ирана были приняты в 2006 году после того, как инспекторы МАГАТЭ обнаружили в стране центрифуги для обогащения урана. В итоге Совет безопасности ООН принял резолюции о введении санкций, требующую прекратить обогащение урана и запрещающую ввоз в Иран ядерных технологий и материалов.

Затем санкции были расширены, в результате счета иранских политиков и ведомств были заморожены, а банки попали под постоянный мониторинг.

Переговоры с представителями Ирана по вопросу о ядерной программе вели дипломаты так называемой «Группы 5+1» или «шестерки международных посредников», в которую вошли постоянные члены Совбеза ООН — США, Россия, Китай, Великобритания и Франция, а также Германия.