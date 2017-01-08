Умер бывший президент Ирана Али Акбар Рафсанджани

Бывший президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Al Jazeera.

Причиной смерти стали проблемы с сердцем — ранее Рафсанджани госпитализировали в одну из больниц в Тегеране.

Он руководил Ираном с 1989 по 1997 годы. После ухода с президентского поста продолжал играть важную роль в общественно-политической жизни Ирана. Известно, что Рафсанджани поддерживал курс действующего президента Ирана Хасана Рухани.

Рафсанджани был председателем Исламского консультативного совета Ирана, а также руководил Советом по целесообразности — консультативным органом, созданным аятоллой Хомейни, лидером иранской революции.