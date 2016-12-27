Власти задумались о продаже зеленки и йода по рецепту

В правительстве идет дискуссия о том, какие спиртосодержащие препараты следует добавить в список рецептурных, рассказал курирующий алкогольный рынок вице-премьер Александр Хлопонин. По его словам, в том числе, обсуждается включение в список йода и зеленки, передает ТАСС .

«Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты», — рассказал Хлопонин. По его словам, идет дискуссия, нужно ли включать в список рецептурных препаратов только валокордин или также добавить в него йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты.

Вице-премьер при этом выразил уверенность, что валокордин начнет отпускаться в аптеках по рецепту. «Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения — однозначно», — подчеркнул он.

Власти задумались о запрете свободной продажи спиртосодержащих медицинских препаратов, в том числе, валокордина, после массового отравления концентратом «Бояршыник» в Иркутске, жертвами которого стали 77 человек. «Будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи, — заявил Хлопонин на прошлой неделе. Он также отметил, что медицинская польза валокордина «не доказана».

Против продажи валокордина по рецепту выступала глава Минздрава Вероника Скворцова. Свою позицию она объясняет тем, что основными покупателями лекарства являются пожилые люди, которые считают его «препаратом каждого дня»

26 января в России начал действовать месячный запрет на продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25%. Под действие указа не попадают стеклоочистители и парфюмерия. Постановление о запрете было одобрено премьером Дмитрием Медведевым.