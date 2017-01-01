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Украина сообщила о задержании разыскиваемого Интерполом россиянина
Вечером 31 декабря в международном аэропорту Киева «Борисполь» задержали россиянина, который объявлен в международный розыск. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.
Россиянина задержали пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев».
Задержанному 35 лет, с мая 2014 года он объявлен в международный розыск. Его разыскивают по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности. Правоохранительные органы считают, что он причастен к деятельности одной из террористических группировок. Другие подробности о нем не сообщили.
Задержанного передали сотрудникам подразделения Национальной полиции.
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