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Украина сообщила о задержании разыскиваемого Интерполом россиянина

Новости
17:25, 1 января
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Вечером 31 декабря в международном аэропорту Киева «Борисполь» задержали россиянина, который объявлен в международный розыск. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Россиянина задержали пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев».

Задержанному 35 лет, с мая 2014 года он объявлен в международный розыск. Его разыскивают по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности. Правоохранительные органы считают, что он причастен к деятельности одной из террористических группировок. Другие подробности о нем не сообщили.

Задержанного передали сотрудникам подразделения Национальной полиции. 

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