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В Петербурге задержали находившегося в международном розыске гражданина Украины
В Санкт-Петербурге полиция и сотрудники Интерпола задержали гражданина Украины, который был объявлен в международный розыск по обвинению в торговле наркотиками. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на неназванный источник.
По информации издания, 43-летнего украинца задержали в центре Петербурга на улице Красного Текстильщика. Его международный розыск инициировала украинская сторона. Мужчину обвиняют по статье 307 Уголовного кодекса Украины (незаконный оборот наркотиков).
Задержанного доставили в отделение полиции. Украинскую сторону об этом проинформировали, отмечает «Фонтанка.ру».
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