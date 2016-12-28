«Интерфакс» сообщил об обнаружении останков еще нескольких погибших при крушении Ту-154

На месте крушения Ту-154 Минобороны под Сочи нашли еще несколько фрагментов тел погибших, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе.

«Продолжается подъем останков на поверхность. Обнаружены фрагменты нескольких погибших, четырех-пяти человек», — сообщил он.

Помимо этого найдены несколько крупных обломков лайнера, ведется работа по их подъему.

РИА Новости сообщает, что всего на данный момент обнаружены тела 15 жертв крушения.

Накануне были найдены бортовые самописцы самолета.

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные «черных ящиков» сообщил, что причиной аварии мог стать отказ системы уборки закрылков и неправильные действия пилотов: пытаясь выйти из пикировки, они слишком сильно задрали нос самолета.

Ранее «Интерфакс» также сообщал, что приоритетной версией крушения является ошибка пилотирования. Источник Life рассказал о последних перед катастрофой словах пилотов. Близкий к расследованию источник сообщил телеканалу со ссылкой на данные бортовых самописцев, что один из пилотов крикнул: «Закрылки, с***!», а затем прозвучали слова: «Командир, падаем!»

Самолет Ту-154 Минобороны, направлявшийся из Сочи в Латакию, потерпел крушение над Черным морем утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, все они погибли.