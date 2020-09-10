«Интерфакс»: нового карантина не планируется, несмотря на рост заболеваемости COVID-19

Новых ограничений из-за эпидемии COVID-19 в России не планируется, несмотря на некоторый рост заболеваемости, сообщил «Интерфаксу» источник в правительстве.

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

«Действительно, в течение последних нескольких дней в РФ отмечается некоторый рост заболеваемости коронавирусом, однако ситуация стабильна, контролируема», — сказал собеседник агентства. По его словам, «новых масштабных ограничений» вводить не планируется, однако если в каких-то регионах будет «взрывной рост» числа заболевших, то губернаторам придется вернуться к эпидемиологическим мерам.

За последние сутки в России выявили 5363 новых случаев COVID-19, за день до этого — 5218. Уже неделю ежедневное число заболевших превышает пять тысяч, и оно растет четыре дня подряд. В первую волну близкие показатели наблюдались в апреле, но с более резким ростом: 23 апреля зафиксировали 4 774 случая, а 24 апреля выявили уже 5 849 больных.

На 10 сентября в России зафиксировано 1,046 миллиона случаев COVID-19. Страна занимает четвертое место в мире по числу заболевших после США, Индии и Бразилии.