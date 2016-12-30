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«Интерфакс» рассказал о приоритетных версиях крушения Ту-154

Новости
11:15, 30 декабря
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Версия о теракте на борту потерпевшего крушение в Черном море самолета Минобороны Ту-154 не находит подтверждения, сообщил источник «Интерфакса», знакомый с ходом расследования. Приоритетными версиями он назвал ошибку пилотирования или техническую неисправность самолета. 

Фото: Максим Шеметов / Reuters

«Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе, отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт», — сказал источник.

Он также рассказал, что участникам расследования крушения не удалось установить последствий взрыва или технического вмешательства на самолет извне.

Среди основных версий, по словам источника — сложные метеоусловия, технических и человеческий фактов. Последние две версии «выходят на первый план», добавил собеседник агентства.

«Будет дополнительно уточнены параметры обслуживания самолета, квалификация обслуживающего персонала аэродромных служб, летного экипажа, взяты пробы топлива», — добавил источник, отметив, что комиссия уделит особое внимание техническому состоянию упавшего самолета. 

Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение 25 декабря. Он направлялся из Сочи в Сирию и упал в Черное море спустя несколько минут после взлета. На борту находились 92 человека, среди них — артисты ансамбля Минобороны имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты Первого канала, НТВ и «Звезды» и госслужащие. Все они погибли. Пассажиры самолета направлялись в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом членов российской группировки на базе Хмеймим. 

29 декабря правительственная комиссия по расследовнаию крушения Ту-154 сможет представить окончательные выводы не ранее, чем через 30 суток. В начале расследования комиссия выдвинула более 15 версий, но после получения предвариетльной информации с самописцев, их количество сократилось в два раза. Версию с терактом комиссия пока не исключает: «Взрыва на борту не было, но теракт это не только взрыв, поэтому эту версию мы пока до конца не отметаем», — сказал тогда начальник службы безопасности полетов авиации Сергей Байнетов. 

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