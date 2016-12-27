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«Интерфакс» узнал о приостановке полетов Ту-154 силовых ведомств
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ТАСС назвал «попадание посторонних предметов» в двигатель основной версией крушения Ту-154
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«Интерфакс» узнал о приостановке полетов Ту-154 силовых ведомств

Новости
10:29, 27 декабря
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Полеты самолетов Ту-154, которые находятся в эксплуатации у российских силовых ведомств, приостановлены  до выяснения причин крушения над Черным морем. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Фото: Wikipedia

Решение о приостановке эксплуатации Ту-154 приняло Минобороны России. По словам источника, это существенно не скажется на воздушных перевозках государственных ведомств, так как в эксплуатации находится «ограниченное число данного типа самолетов».

Авиакатастрофа военно-транспортного самолета Ту-154 Минобороны России. На борту находились 92 человека, в их числе были военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и глава фонда «Справдливая помощь» Елизавета Глинка. Самолет упал спустя две минуты после взлета.

Основными версиями причин авиакатастрофы рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилота и техническая неисправность самолета. По словам источника ТАСС в силовых структурах, версия попадания постороннего предмета в двигатель считается приоритетной.

Накануне «Коммерсантъ» опубликовал показания очевидца крушения самолета. Им был сотрудник береговой охраны пограничной службы ФСБ. Во время крушения лайнера он находился на катере в море. По его словам, самолет медленно двигался с неестественно поднятым вверх носом. После этого самолет начал снижаться, и у очевидца сложилось впечатление, что он собирался сесть на воду. Затем Ту-154 задел воду хвостом, который отвалился и утонул.

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