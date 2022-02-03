Инспектора ДПС, сломавшего руку оперативнице, отправили под домашний арест

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отправил на два месяца под домашний арест инспектора ДПС Александра Колесникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (пункт «а» части 4 статьи 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба петербургских судов.

Фото: Объединенная пресс-служба петербургских судов

Поводом для уголовного дела стал конфликт Колесникова с оперативницей уголовного розыска Аленой Юдиной.

Как писало издание 47news, вечером 31 января Юдина якобы сделала замечание Колесникову и его коллеге Дмитрию Перенюку на парковке. На видео Колесников требует от Юдиной показать удостоверение, а она отказывается. В какой-то момент оперативница толкает Колесникова, после чего инспекторы набрасываются на нее, кидают на пол и заламывают ей руки. В результате 24-летней Юдиной сломали левую плечевую кость.

Всех участников конфликта вскоре уволили из полиции.

3 февраля «Бумага» и «Фонтанка» со ссылкой на источники писали, что сотрудников полиции Василеостровского района № 16 не выпускали из здания, объявив там план «Крепость». Таким образом они не могли попасть на суд к коллеге. План «Крепость» предполагает, что все сотрудники должны приехать в отдел полиции, в котором он объявлен. «Сотрудники уверены: это отвлекающий маневр — чтобы не допустить товарищеской поддержки Александра Колесникова», — писала «Фонтанка».

Ранее профильный паблик «Дорожный инспектор» призывал сотрудников правоохранительных органов приехать на суд по мере пресечения Колесникову. «По форме или по гражданке, не важно. Приходите. Вы же знаете, как важна моральная поддержка», — говорилось в посте.