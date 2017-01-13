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СК возбудил дело после смерти мужчины из-за не давшей проехать скорой иномарки

Новости
09:59, 13 января
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Следственный отдел по городу Петропавловск-Камчатский возбудил уголовное дело после того, как иномарка перегородила дорогу автомобилю скорой помощи, которая из-за этого опоздала к пациенту, и он умер в своем доме. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Камчатскому краю. 

Дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту «несвоевременного оказания неотложной медицинской помощи». По данным следствия, 10 января 21-летний мужчина вызвал скорую, когда ему стало плохо. Приехавшая бригада медиков констатировала смерть молодого человека.

По заявлению медиков, им помешал автомобиль, которым управляла женщина. Он препятствовал проезду автомобиля скорой помощи.

«Установлены личности находившихся в легковом автомобиле лиц, препятствующих проезду машины скорой медицинской помощи, которые в ближайшее время будут допрошены следователями, их действиям будет дана правовая оценка. Кроме этого будет выясняться, есть ли причинно-следственная связь между смертью мужчины и произошедшим дорожным инцидентом, а также полнота и своевременность действий медицинского персонала», — говорится в сообщении СК. 

Смотрите также: В Петропавловске-Камчатском водитель не пустила скорую к умирающему мужчине. Видео

Исполняющая обязанности заместителя главного врача городской станции скорой помощи Галина Куликова рассказала, что карета скорой помощи добралась до места вызова за три минуты, и еще десять минут потребовалось на то, чтобы иномарка пропустила автомобиль.

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