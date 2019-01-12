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В Ингушетии обстреляли автомобиль начальника регионального Центра противодействия экстремизму
Неизвестные совершили нападение на автомобиль начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по республике Ингушетия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Покушение произошло на федеральной трассе недалеко от пограничного поста между Ингушетией и Чечней. Неизвестные на автомобиле «Лада Гранта» открыли огонь из автомата по машине главы ЦПЭ.
В результате происшествия три человека получили ранения. По информации РЕН ТВ, пострадавшими оказались охранники, которые находились в машине вместе с полицейским. Всего в автомобиль попали 17 пуль.
Согласно информации на сайте МВД по Ингушетии, республиканское управление ЦПЭ возглавляет Ибрагим Эльджаркиев.
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