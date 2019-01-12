В Ингушетии обстреляли автомобиль начальника регионального Центра противодействия экстремизму

Неизвестные совершили нападение на автомобиль начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по республике Ингушетия, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на информированный источник.

Покушение произошло на федеральной трассе недалеко от пограничного поста между Ингушетией и Чечней. Неизвестные на автомобиле «Лада Гранта» открыли огонь из автомата по машине главы ЦПЭ.

В результате происшествия три человека получили ранения. По информации РЕН ТВ, пострадавшими оказались охранники, которые находились в машине вместе с полицейским. Всего в автомобиль попали 17 пуль.

Согласно информации на сайте МВД по Ингушетии, республиканское управление ЦПЭ возглавляет Ибрагим Эльджаркиев.