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Информацию о российском после в Турции начали собирать за несколько месяцев до его убийства

Новости
21:55, 3 января
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Через компьютер адвоката Серкана О., который был соседом убившего российского посла в Турции Андрея Карлова Мевлюта Мерта Алтынташа, в октябре 2016 года собирали информацию о действиях дипломата. Об этом сообщает Anadolu.

Фото: Burhan Ozbilici / AP

О сборе информации стало известно во время расследования дела. По данным Anadolu, эксперты изучили данные компьютера соседа Алтынташа и узнали, что в октябре с его помощью неоднократно искали информацию о российском дипломате. Среди запросов были в том числе видеозаписи с участием Карлова.

Следователи не уточнили, кто именно и при каких обстоятельствах искал информацию о Карлове. Сейчас они выясняют, с кем в это время встречался Алтынташ.

Андрея Карлова был застрелен 19 декабря в Анкаре на открытии выставки в центре современного искусства. Его убил 22-летний Мевлют Алтынташ. В момент совершения преступления он выкрикивал исламистские лозунги. Алтынташ был застрелен сотрудниками правоохранительных органах.

Алтынташ служил в полиции, однако его отстранили от работы во время расследования дела о попытке военного переворота в Турции. Его отец рассказал, что поведение сына начало меняться после знакомства с человеком по имени Секран. Он не рассказывал подробности о нем.

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