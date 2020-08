Илон Маск показал устройство для связи мозга с компьютером. Его испытали на свиньях

Имплант размером с монету внедрили двум подопытным свиньям. Технология Neuralink позволяет в реальном времени считывать данные об активности мозга. После демонстрации устройство успешно извлекли из мозга животного без последствий для его здоровья.

#ElonMusk (@elonmusk) launches #Neuralink, an implantable device for the brain to help cure memory loss, blindness, paralysis, depression, insomnia, seizures, addiction, brain damage. Of course, the first step is Interpreting rich, complex, and interconnected neural signals. 🧠 pic.twitter.com/oQmVaiYbuV