Илон Маск показал устройство для связи мозга с компьютером. Его испытали на свиньях

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск продемонстрировал работу чипа Link, с помощью которого можно установить связь между мозгом и компьютером. Презентацию транслировали на ютьюб-канале нейротехнологической компании Neuralink, также принадлежащей Маску.

Имплант размером с монету внедрили двум подопытным свиньям. Технология Neuralink позволяет в реальном времени считывать данные об активности мозга. После демонстрации устройство успешно извлекли из мозга животного без последствий для его здоровья.

#ElonMusk (@elonmusk) launches #Neuralink, an implantable device for the brain to help cure memory loss, blindness, paralysis, depression, insomnia, seizures, addiction, brain damage. Of course, the first step is Interpreting rich, complex, and interconnected neural signals. 🧠 pic.twitter.com/oQmVaiYbuV — BNBioRG - Behavioral Neurobiology Research Group (@BNBioRG) August 29, 2020

Маск рассказал, что за последний год технологию Neuralink значительно улучшили по сравнению с предыдущей версией. Теперь чип можно полностью скрыть при имплантации, а его зарядки хватит на день. Кроме того, устройство можно будет через Bluetooth подключить к приложению на телефоне.

Компания ожидает, что ттехнология поможет бороться с проблемами, связанными с головным мозгом, например, потерю памяти, слепоту, паралич, болезнь Альцгеймера и бессонницу. По словам Маска, в начале имплантация будет дорогой, однако в дальнейшем стоимость устройства планируется снизить до нескольких тысяч долларов.