Илон Маск опередил Цукерберга и стал третьим в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на третью строчку в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg, его состояние оценивают в 115 миллиардов долларов. Он опередил основателя Facebook Марка Цукерберга.

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До этого Маск поднялся на четвертую строчку 17 августа — после того, как акции Tesla выросли на 11% и увеличили состояние бизнесмена на 7,8 миллиарда долларов. По подсчетам Bloomberg, с начала года стоимость акций Tesla выросла почти на 500%, а состояние Илона Маска увеличилось на 87,8 миллиарда долларов. В июле 2020-го Маск впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.

В списке Bloomberg первую строчку занимает основатель Amazon Джефф Безос (202 миллиарда долларов), за ним идет глава Microsoft Билл Гейтс (125 миллиардов). Марк Цукерберг теперь занимает четвертое место с состоянием в 111 миллиардов долларов.