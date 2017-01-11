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Пятеро россиян умерли от последствий гриппа

Новости
16:37, 11 января
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Пятеро россиян погибли от последствий гриппа с начала эпидемиологического сезона в стране. Об этом рассказала главный санитарный врач Анна Попова, сообщает «Интерфакс».

Погибшие не были вакцинированы от гриппа, рассказала Попова. По ее словам, у них также были диагностированы сопутствующие хронические заболевания — сахарный диабет, миокардит и другие.

В этом году уровень госпитализации ниже, чем был в прошлом, рассказала Попова. Болезнь в основном проходит в средней степени тяжести.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что пик заболеваемости еще не пройден. 

«Возможно нарастание заболеваемости в течение второй половины января с переходом на февраль. Мы к этому изначально готовились», — сказала Скворцова.

По данным Минздрава, во время подготовки к пику заболеваемости были вакцинированы более 50 млн человек — это почти 40% населения страны.

«Поэтому мы очень надеемся, что число сложных случаев с такими тяжелыми осложнениями, как пневмония, и число летальны исходов будет значительно ниже, чем в предыдущий год», — сказала Скворцова.

В 2016 году, по данным Минздрава, от осложнений после заболевания умерли 388 человек. В прошлом году Роспотребнадзор объявил об окончании эпидемии гриппа в начале марта.

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