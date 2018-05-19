Илья Варламов отказался участвовать в выборах мэра Москвы

Блогер Илья Варламов заявил, что не будет участвовать в выборах мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября. Об этом он рассказал в своем блоге.

«Изначально я планировал использовать выборы, чтобы донести до новой аудитории свои идеи. Ведь выборы – это кроме всего прочего внимание СМИ, эфиры, дебаты. Сейчас я понимаю, что в сложившейся ситуации гораздо важнее говорить об открытых конкурентных выборах, о важности свободы, демократии, честных судов и честных СМИ, чем об урбанистике», – заявил Варламов.

По его словам, на выборах мэра Москвы необходимое количество подписей муниципальных депутатов может собрать только кандидат от «Единой России». «Запрос на конкурентные выборы сейчас весьма невелик. Людей вполне устраивает, что в бюллетене может не быть кандидата, который будет представлять их интересы. Людей вполне устраивает, что они не могут ни на что повлиять. Люди добровольно выпиливаются из политической жизни страны», – написал блогер.

Варламов отметил, что у него «недостаточно сил и опыта в политике, чтобы провести хорошую кампанию и объединить достаточное количество людей». Он также отказался использовать выборы для самопиара и заявил, что готов поддержать независимых кандидатов.

Варламов объявил о планах участвовать в выборах мэра Москвы 20 апреля. Его программа состояла из 17 пунктов. В частности, блогер предложил открыть Кремль для свободного посещения и вернуть ему белый цвет,развивать в городе общественный транспорт, прежде всего трамваи и троллейбусы, и велодвижение.

Выборы мэра Москвы пройдет 9 сентября. О своих планах участвовать в них сообщали глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков,а также председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин. Кандитатом от КПРФ станет бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумина Мэр Москвы Сергей Собянин в октябре 2017 года в разговоре с газетой «Ведомости» рассказывал, что намерен снова баллотироваться.