Илья Яшин рассказал о появлении своего «двойника» на выборах в Госдуму

Политик Илья Яшин рассказал, что на выборы в Госдуму от «Партии роста» выдвигается его «двойник» по имени Алексей Яшин. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Я понимаю, что после истории с двойниками Бориса Вишневского вас сложно чем-либо удивить. Но будете смеяться: у меня тоже появился двойник в Москве. Хотя в отличие от Вишневского, меня даже не пустили на выборы», — написал Яшин.

По его словам, Алексей Яшин баллотируется от Перовского избирательного округа Москвы №204. Его имя указано в сведениях о доходах и имуществе кандидатов, выдвигающихся от этого округа.

Политик отметил, что член «Партии роста» «ведет активную агитационную кампанию», однако его фотографий нет в свободном доступе.

«По всему округу стоят яркие кубы и броскими лозунгами. Яшин выступает за честные выборы, сменяемость власти и свободу политзаключенным. Критикует коррупцию, цензуру, произвол полиции. Выступает против путинских поправок в Конституцию, конечно <…> Вы не найдете его фотографий. И даже имя свое он почему-то не указывает. И правда — зачем? Просто Яшин», — добавил политик.

По словам Ильи Яшина, кандидатов с фамилиями, похожими на оппозиционных политиков, «используют, чтобы запутать избирателей, и они по ошибке поставили галочку за фейкового кандидата».

Ранее «Новая газета» узнала, что двое петербуржцев изменили свои имена и фамилии перед началом избирательной кампании. Виктор Иванович Быков взял имя Борис Иванович Вишневский, а Алексей Геннадьевич Шмелев стал Борисом Геннадьевичем Вишневским. Они баллотируются на выборы в Госдуму и Заксобрание Петербурга по округам, где избирается действующий депутат от «Яблока» Борис Лазаревич Вишневский.

В конце июня Яшина сняли с довыборов в Мосгордуму из-за поддержки Алексея Навального. В своем решении избирательная комиссия сослалась на так называемый «закон против ФБК*», который запрещает участвовать в выборах причастным к деятельности экстремистских организаций. Мосгорсуд признал это решение законным.

12 июля Яшин объявил об уходе с поста главы Красносельского района Москвы, объяснив это давлением прокуратуры.

*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

*Деятельность ФБК и штабов Навального признана экстремистской и запрещена на территории РФ

Фото на превью: скриншот с видео YouTube