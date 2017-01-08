Ильдар Дадин прибыл в колонию в Алтайском крае

Осужденный оппозиционер Ильдар Дадин прибыл в ИК-5 в Алтайском крае, куда его перевели из колонии в Карелии после того, как он сообщил о пытках и избиениях в колонии. Об этом Дождю рассказала его супруга Анастасия Зотова после телефонного разговора с мужем.

По словам Зотовой, Дадин «физически хорошо себя чувствует, только переживает за тех, кто остался в сегежской колонии».

Супруга Дадина отметила, что в колонию к нему в ближайшее время приедут местный адвокат и юрист из Москвы, они смогут подать заявление на свидание оппозиционера с женой.

Зотова добавила, что 24 января Конституционный суд в Санкт-Петербурге должен расмотреть жалобу Дадина на статью УК о неоднократных нарушениях на митингах, по которой он осужден. По ее словам, сейчас «нужно разобраться, повезут ли туда Ильдара».

О местонахождении Дадина не было известно с начала декабря, его родственники также не знали, в какую именно колонию его отправили. Как рассказала Зотова в течение этого месяца оппозиционер практически все время провел в Тюмени на пересылке. Дадин сказал, что «его кормили, он выходил на прогулку».

5 декабря Дадина этапировали из сегежской колонии. Во ФСИН сообщили, что перевод Дадина в другую колонию был необходим для обеспечения его безопасности.

В начале ноября 2016 года Дадин пожаловался на пытки и избиения в карельской колонии, где отбывал наказание. Дадина посетили правозащитники и омбудсмен Татьяна Москалькова, которая посоветовала перевести его в другую колонию. Следсвенный комитет и служебная проверка ФСИН не нашли нарушений, которые подтвердили бы слова Дадина об избиениях и пытках.

Ильдар Дадин — первый в России осужденный за неоднократное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Его приговорили к 2,5 года колонии.