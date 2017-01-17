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Ильдар Дадин попросил перевести его обратно в карельскую колонию

Новости
12:20, 17 января
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Осужденный активист Ильдар Дадин обратился в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Алтайского края с просьбой о содействии в переводе его обратно в Карелию для отбытия наказания. Об этом сообщил представитель региональной ОНК Алексей Белоус, сообщает «Интерфакс».

Белоус пояснил, что, по мнению Дадина, в карельской колонии остались заключенные, «в отношении которых применяются пытки, и его присутствие в той колонии, повышенное внимание к его делу позволило бы положительным образом повлиять на ситуацию».

«Кроме того, он хочет привлечь к ответственности сотрудников ФСИН, который переводом на Алтай разорвали его связь с родными и близкими. Это обращение он передал нам, и мы его обнародуем», — сказал представитель ОНК.

Он добавил, что сейчас Дадин занят чтением литературы и подготовкой текстов с описанием своей ситуации. ОНК попросила Дадина изложить в письменном виде «всю свою ситуацию, его видение на пытки и положение заключенных, процесс этапирования».

«Он готовит такую письменную информацию, пока мы будем заниматься судебными тяжбами с ФСИН. В целом, по его словам, в колонии существующие условия содержания его удовлетворяют, он доволен и заявляет об уважительном отношении между заключенными и сотрудниками колонии. С нашей точки зрения, в данный момент его жизни и здоровью в колонии ничего не угрожает», — заключил он.

8 января Ильдар Дадин прибыл в ИК-5 в Алтайском крае, куда его перевели из колонии в Карелии после того, как он сообщил о пытках и избиениях сотрудниками ФСИН. В ведомстве сообщили, что перевод Дадина в другую колонию был необходим для обеспечения его безопасности. 

Дадин пожаловался на пытки и избиения в колонии в ноябре 2016 года. После этого его посетили правозащитники и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая посоветовала перевести осужденного в другую колонию. Следственный комитет и служебная проверка ФСИН не нашли нарушений, которые подтвердили бы слова Дадина об избиениях и пытках.

Ильдар Дадин — первый в России осужденный за неоднократное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Его приговорили к 2,5 года колонии.

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