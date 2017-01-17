Верховный суд отменил взыскание 507 млн рублей с IKEA

Верховный суд России отменил взыскание с компании IKEA более 507 миллионов рублей в пользу бизнесмена Константина Пономарева, передает РИА Новости.

«Судебная коллегия определила постановление Краснинского суда Смоленской области отменить и направить дело на новое рассмотрение в Химкинский суд Московской области», — огласил решение судья.

Адвокаты компании доказывали, что в деле был нарушен принцип подсудности: его должен был рассматривать арбитраж, а не районный суд. Пономарев посчитал эти аргументы несостоятельными и просил оставить решение в силе. Он также напомнил, что главный менеджер IKEA в Санкт-Петербурге Йоаким Виртанен признался, что давал заведомо ложные показания против бзнесмена.

В августе 2016 года Краснинский суд взыскал 507 миллионов рублей с IKEA в пользу Пономарева в связи с невыкупом дизельных генераторов. В декабре 2016 года суд также удовлетворил требования российского бизнесмена о наложении обеспечительных мер и арестовал 9,3 миллиарда рублей на счетах российского представительства мебельной компании, но через несколько дней снял арест.

Конфликт Пономарева и IKEA относятся к периоду с 2006 по 2010 годы. В то время мебельная компания арендовала у компании Пономарева ООО «Системы автономного энергоснабжения» дизельные электростанции в Санкт-Петербурге .

Российский бизнесмен обвинял IKEA в невыплате денег по договору. Нидерландская компания говорила, что переплачивает за электричество по тарифам выше средних по рынку. В 2010 году стороны подписали мировое соглашение, по которому структуры Пономарева получили от IKEA около 25 миллиардов рублей.

Позже по заявлению IKEA в отношении Пономорева возбудили пять уголовных дел, но затем их прекратили за отсутствием состава преступления.