Умер космонавт Игорь Волк

Советский летчик-космонавт Игорь Волк умер в возрасте 79 лет, сообщается на сайте подмосковного города Жуковский.

Причина смерти не указывается.

Игорь Волк — Герой СССР, заслуженный летчик-испытатель СССР, президент международной ассоциации «Земля и космонавтика».

Он был зачислен в отряд космонавтов в 1978 году, до этого проводил испытания боевых самолетов. В июле 1984 года он совершил полет в космос на корабле «Союз Т-12», провел в космосе 11 суток.

«Игорь Петрович был представителем легендарного поколения летчиков-космонавтов — человеком большой силы воли и мужества, профессионалом высочайшего класса, который многое сделал для развития отечественной космической программы и крупных научно-исследовательских проектов», — сообщается на сайте Жуковский.