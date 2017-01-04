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Умер космонавт Игорь Волк

Умер космонавт Игорь Волк

Новости
21:49, 4 января
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Советский летчик-космонавт Игорь Волк умер в возрасте 79 лет, сообщается на сайте подмосковного города Жуковский. 

Александр Моклецов / РИА Новости

Причина смерти не указывается.

Игорь Волк — Герой СССР, заслуженный летчик-испытатель СССР, президент международной ассоциации «Земля и космонавтика».

Он был зачислен в отряд космонавтов в 1978 году, до этого проводил испытания боевых самолетов. В июле 1984 года он совершил полет в космос на корабле «Союз Т-12», провел в космосе 11 суток. 

«Игорь Петрович был представителем легендарного поколения летчиков-космонавтов — человеком большой силы воли и мужества, профессионалом высочайшего класса, который многое сделал для развития отечественной космической программы и крупных научно-исследовательских проектов», — сообщается на сайте Жуковский. 

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