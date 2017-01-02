ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ИГ.

Организация заявила, что «нанесла удар по одному из самых известных ночных клубов, где христиане отмечали свой вероотступнический праздник», цитирует боевиков агентство.

Стрельба в ночном клубе Reina произошла в ночь на 1 января. Вооруженный мужчина открыл огонь, в результате чего погибли 39 человек, еще около 70 получили ранения. Cреди погибших было 16 иностранцев, в том числе одна гражданка России. Всего в клубе находились примерно 600 человек.

После нападения власти Турции сообщили об убийстве нападавшего. Однако позже эту информацию опровергли. В городе усилили меры безопасности. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину. Власти Турции назвали произошедшее терактом.

Теракт в ночном клубе в Стамбуле мог совершить гражданин Киргизии или Узебикстана, сообщил ранее CNN Turk со ссылкой турецкую полицию.