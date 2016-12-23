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В Совете Федерации ответили на слова Трампа о расширении ядерного потенциала США
ИГ опубликовало видео сожжения двоих турецких солдат
Комментатор на видео призывает к «волне разрушений» в Турции.
Агентство не смогло установить подлинность видеокадров, а турецкие власти на запрос о комментарии не ответили.
В ноябре турецкие военные сообщили, что потеряли контакт с двумя солдатами на севере Сирии, где Турция борется с боевиками «Исламского государства».
Портал Turkish Minute отмечает, что военнослужащие были захвачены около трех недель назад в районе Эль-Баб.
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