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ИГ опубликовало видео сожжения двоих турецких солдат

ИГ опубликовало видео сожжения двоих турецких солдат

Новости
07:11, 23 декабря
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Террористическая организация «Исламское государство» опубликовала видеокадры сожжения двоих турецких солдат, сообщает Reuters со ссылкой на мониторинговую группу SITE.

Комментатор на видео призывает к «волне разрушений» в Турции.

Агентство не смогло установить подлинность видеокадров, а турецкие власти на запрос о комментарии не ответили.

В ноябре турецкие военные сообщили, что потеряли контакт с двумя солдатами на севере Сирии, где Турция борется с боевиками «Исламского государства».

Портал Turkish Minute отмечает, что военнослужащие были захвачены около трех недель назад в районе Эль-Баб.

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