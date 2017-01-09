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Следователи проверят информацию об отравлении хоккеистов в Тюмени
Сотрудники следственного управления Следственного комитета по Тюменской области начали доследственную проверку по сообщениям СМИ об отравлении хоккеистов местной молодежной команды. Об этом сообщается на сайте управления.
Ранее пресс-служба новокузнецкого «Металлурга», сообщила, что 12 игроков, администратор и массажист молодежной команды «Кузнецкие Медведи» госпитализированы с подозрением на острый гастроэнтерит.
Главный тренер «Кузнецких Медведей» Александр Китов отметил, что назвать причины отравления пока трудно. Запланированные на 10-11 января матчи в Ханты-Мансийске с местной командой «Мамонты Югры», возможно, будут перенесены на другие даты.
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