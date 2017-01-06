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Сборная России заняла третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Встреча, проходившая в Монреале, завершилась победой россиян в овертайме со счетом 2:1.
В основное время поединка у российской команды отличился Кирилл Капризов. В составе шведов заброшенной шайбой отметился Джонатан Дален. В овертайме победу сборной России принес точный бросок Дениса Гурьянова.
Капризов, забросив девятую шайбу на турнире, стал лучшим снайпером в истории сборной России на молодежных чемпионатах мира.
Последний раз сборная России по хоккею выигрывала молодежный чемпионат мира в 2011 году. В 2015 и 2016 годах российская команда выходила в финал мирового первенства, однако оба раза проиграла в решающем матче.
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