Верховный суд отменил приговор одному из фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир»

Верховный суд России отменил приговор Руслану Зейтуллаеву и отправил дело на пересмотр, передает из зала суда корреспондент «Дождя». Зейтуллаева обвиняют в организации в Крыму деятельности ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

В сентябре суд приговорил Зейтуллаева к семи годам лишения свободы, признав виновным по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации).

Прокурор попросил отменить этот приговор, потому что следствие считает его организатором ячейки. Гособвинение требует судить Зейтуллаева по части 1 ст.205.5 (организация террористической группировки) и просит для него 17-летний срок. Дело пересмотрит Северо-Кавказский окружной военный суд, который выносил первый приговор.

Приговор в отношении Ферата Сайфуллаева, Рустема Ваитова и Юрия (Нури) Примова в Верховный суд подтвердил. В сентябре их осудили за участие в деятельности «Хизб ут-Тахрир». Они получили по пять лет лишения свободы.

Деятельность «Хизб ут-Тахрир» запрещена в России по решению Верховного суда от 2003 года. Движение борется за устранение немусульманских правительств и создание мирового исламского халифата.