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Соучастника хищения при строительстве «Восточного» приговорили к 4 годам лишения свободы

Новости
13:59, 28 декабря
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Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы директора ООО «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова. Его признали виновным в растрате 1,1 миллиарда рублей при строительстве космодрома «Восточный», сообщает ТАСС.

По версии следствия, в 2012-2013 годах начальник ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России Андрей Ярцев совместно с Рязановым и еще тремя соучастниками растратили более 1,1 миллиарда рублей, закупив у компании «Стройконструкция С» по завышенным ценам металлоконструкции для строительства объектов космодрома.

При этом реальные затраты на эти металлоконструкции составляли порядка 600 миллионов рублей.

Рязанов признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, его дело слушалось в особом порядке. Однако с учетом тяжести преступления суд счел невозможным назначить Рязанову условное наказание.

В начале декабря Благовещенский городской суд Амурской области приговорил к девяти месяцам лишения свободы директора ООО «Строитель» Ивана Чопозова за хищение имущества при строительстве космодрома «Восточный».

Строительство космодрома «Восточный» началось в 2011 году. За время его строительства было заведено 21 уголовное дело о хищениях и растрате денег, выделенных на стройку.

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