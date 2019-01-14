HBO назвал дату премьеры последнего сезона «Игры престолов»

Премьера последнего, восьмого сезона сериала «Игра престолов» пройдет 14 апреля 2019 года. Об этом говорится в тизере, опубликованном в твиттере телеканала HBO.

90 days, 23 hours, 55 min, 27 seconds pic.twitter.com/ZxaPAmwf36 — HBO (@HBO) 14 января 2019 г.

В России премьера первой серии финального сезона состоится 15 апреля.

В начале декабря HBO выпустил тизер к восьмому сезону «Игры престолов». Кроме того, в январе телеканал опубликовал новые кадры последнего сезона. Фрагменты эпизодов попали в ролик с главными премьерами HBO в 2019 году.