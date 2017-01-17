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«Ведомости» сообщили о назначении замначальника управления внутренней политики Кремля

Новости
22:15, 17 января
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Новым заместителем начальника управления внутренней политики (УВП) администрации президента России официально назначен глава управления по работе с регионами «Росатома» Александр Харичев. Об этом газете «Ведомости» рассказал источник близкий к Кремлю и подтвердил собеседник в УВП.

Оба собеседника издания отмечают, что Харичев будет курировать выборы в регионах. По их мнению, это одна из ключевых должностей в УВП.

В 2006-2009 годах Харичев работал замначальника УВП, когда первым замруководителя администрации президента был Владислав Сурков, и занимался региональной тематикой. В «Росатоме» он также работал под началом нынешнего первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Два близких к Кремлю собеседника «Ведомостей» рассказали, что на своей позиции в «Росатоме» Харичев в частности отвечал за проведение выборов в территориальных образованиях со специальным режимом, где находятся объекты атомной отрасли.

В середине декабря газета «Коммерсантъ» сообщала со ссылкой на источник в администрации президента, что после Нового года вероятно произойдет официальное назначение Харичева куратором региональных выборов.  По информации источника издания, под его руководством будет находиться подразделение, которое займется социологией и мониторингом в регионах.

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