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Музыкальное училище в Москве назвали в честь погибшего худрука ансамбля имени Александрова

Музыкальное училище в Москве назвали в честь погибшего худрука ансамбля имени Александрова

Новости
12:34, 3 января
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Московское военно-музыкальное училище получило имя генерал-лейтенанта Валерия Халилова — художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, погибшего при крушении Ту-154. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.

Выбор именного этого учреждения объясняется «особыми заслугами» училища «в подготовке специалистов с музыкальным профессиональным образованием для Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил».

Валерий Халилов руководил ансамблем имени Александрова с апреля 2016 года. 25 декабря он погиб в авиакатастрофе — военно-транспортный самолет Минобороны России, следовавший в Сирию, потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из аэропорта Адлера. На борту Ту-154 находились 92 человека. Большинство из них — артисты ансамбля имени Александрова. Они летели в Сирию, чтобы концертом поздравить российских военнослужащих с Новым годом.

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Основными версиями причины крушения Ту-154, по информации ФСБ, рассматриваются ошибка пилотирования, некачественное топливо, техническая неисправность самолета и попадание в двигатель постороннего предмета. В Минтрансе приоритетными версиями сочли техническую неисправность самолета и ошибку пилота. 29 декабря 2016 года комиссия отчиталась о первых итогах поисковой операции на месте крушения. Окончательные выводы о причинах катастрофы, подчеркнули в комиссии, можно будет сделать после расшифровки бортовых самописцев, которые были найдены, подняты на поверхность и отправлены в Москву для исследования. 30 декабря МЧС сообщило о завершении основной фазы поисковой операции в Черном море. Спасатели обнаружили 19 тел погибших пассажиров Ту-154 и множество фрагментов тел.

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