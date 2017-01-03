Музыкальное училище в Москве назвали в честь погибшего худрука ансамбля имени Александрова

Выбор именного этого учреждения объясняется «особыми заслугами» училища «в подготовке специалистов с музыкальным профессиональным образованием для Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил».

Валерий Халилов руководил ансамблем имени Александрова с апреля 2016 года. 25 декабря он погиб в авиакатастрофе — военно-транспортный самолет Минобороны России, следовавший в Сирию, потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из аэропорта Адлера. На борту Ту-154 находились 92 человека. Большинство из них — артисты ансамбля имени Александрова. Они летели в Сирию, чтобы концертом поздравить российских военнослужащих с Новым годом.

Основными версиями причины крушения Ту-154, по информации ФСБ, рассматриваются ошибка пилотирования, некачественное топливо, техническая неисправность самолета и попадание в двигатель постороннего предмета. В Минтрансе приоритетными версиями сочли техническую неисправность самолета и ошибку пилота. 29 декабря 2016 года комиссия отчиталась о первых итогах поисковой операции на месте крушения. Окончательные выводы о причинах катастрофы, подчеркнули в комиссии, можно будет сделать после расшифровки бортовых самописцев, которые были найдены, подняты на поверхность и отправлены в Москву для исследования. 30 декабря МЧС сообщило о завершении основной фазы поисковой операции в Черном море. Спасатели обнаружили 19 тел погибших пассажиров Ту-154 и множество фрагментов тел.