Хакер заявил о взломе базы данных российского визового центра в США

База данных, содержащая персональные данные тысяч американцев, подававших заявки на российские визы в США, могла быть взломана во время рождественских праздников в США, сообщает BuzzFeed.

Предполагаемый хакер, использующий псевдоним Kapustkiy, показал изданию скриншот страницы с похищенной информацией.

На ней содержатся имена, адреса электронной почты и телефонные номера десятков человек. Хакер заявил, что является членом группы New World Hackers, которая участвовала в атаке, и отметил, что у него есть информация еще о тысячах человек, но он не будет ее публиковать. «Я хочу, чтобы администраторы лучше защищали свою информацию и понимали последствия утечки данных», — заявил он в сообщении в твиттере.

BuzzFeed попытался связаться с каждым человеком, чьи данные были указаны в скриншоте, предоставленном хакером. Пятеро подтвердили, что подавали заявки на российскую визу.

Джон Шерман, юрист Российского визового центра — компании, база данных которой была взломана — заявил, что, скорее всего, произошла утечка данных тысяч клиентов.

Российский визовый центр работает в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. В компании заявили, что оповестят всех клиентов об утечке информации в ближайшие 48 часов, заявил юрист компании Джон Шорман.

Компания также уведомит о произошедшем ФБР и Министерство внутренней безопасности США.

По заявлениям хакера Kapustkiy, в ночь кибератаки он оповестил об этом подразделение по реагированию на компьютерные угрозы американского МВД. Он предоставил BuzzFeed скриншот письма-подтверждения, полученного от МВД. Там не ответили на запрос издания о комментарии.