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Взломавший почту Хиллари Клинтон хакер назвал «истерикой» обвинения России в кибератаках на США
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Взломавший почту Хиллари Клинтон хакер назвал «истерикой» обвинения России в кибератаках на США

Новости
11:33, 5 января
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Румынский хакер Марсел Лехел Лазар, известный как Guccifer, назвал обвинения администрации президента США в кибератаках в адрес России частью «фальшивой кибервойны». Об этом он рассказал в интервью Fox News. 

Reuters

Лазар отбывает наказание в колонии в Румынии из-за совершенных хакерских атак. Он дал интервью телеканалу через несколько телефонных звонков из своей тюремной клетки, состоявшихся в конце декабря 2016 года.

«Американцы сходят с ума от России и от того, что Россия вторгается в США. Это безумство. Это истерика», — заявил Лазар.

Он также добавил, что сомневается в том, что Россия вмешалась в выборы в США с помощью хакерских атак, как утверждает администрация Барака Обамы.

В мае 2016 года, находясь в тюрьме, Марсел Лазар заявил, что неоднократно взламывал личную почту бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. 

Лазар был приговорен к тюремным срокам в США и Румынии. Он будет отбывать наказание в румынской тюрьме до 2019 года, а затем его этапируют в США. Лазара признали виновным во взломе баз данных и хакерских атаках. 

 Скандал с почтовым ящиком Халлари Клинтон начался после того, как стало известно, что она использовала незащищенный сервер для почтовой переписки, находясь на посту госсекретаря США. Этот сервер был взломан, и массив писем Клинтон был выложен в сеть. 

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