Российских хакеров обвинили во взломе американских электросетей

След хакерской группы Grizzly Steppe, которую подозревают в связях с российскими властями, обнаружили в системе электросетей американского штата Вермонт, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Возможность взлома электросетей в Вермонте показывает их незащищенность из-за чего американские власти стали беспокоится о том, что российские хакеры пытаются проникнуть в электросети для совершения атак.

Нарушения в электросети в Вермонте, в которую могли проникнуть хакеры, могут привести к последствиям для американской медицинских и спасательных сервисов. Компания Burlington Electric заявила, что обнаружила в электросети вредоносный код, которым пользовались Grizzly Steppe.

Источники The Washington Post, включая высокопоставленного федерального чиновника США, рассазали, что все еще не понимают, какие намерения были у хакеров, взломавших систему. Взлом мог быть организован для нарушения работы электросетей или для проведения теста на проникновение в сеть.

«Остается вопрос: есть ли они (хакеры) в других системах, и какая у них цель», — сказал источник.

30 декабря министерство внутренней безопасности США опубликовало доклад об хакерских атак на американские организации во время избирательной кампании. В документе упоминаются кибератаки летом 2015 года и весной 2016 года двумя группами российских спецслужб, которые ранее неоднократно взламывали компьютеры государственных учреждений, исследовательских центров и частных компаний по всему миру. В докладе утверждается, что эти атаки совершили две российские группировки — APT28 и APT29.