Гус Хиддинк завершил карьеру. Под его руководством сборная России выиграла бронзу Евро-2008

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк завершил тренерскую карьеру. Об этом он рассказал в интервью нидерландскому журналу Voetbal International.

Фото: Денис Тырин/ТАСС

Последним местом работы 74-летнего Хиддинка была сборная Кюрасао. Контракт с ней был рассчитан до 2022 года. В мае тренер переболел коронавирусом и на время восстановления попросил директора академии «Барселоны» Патрика Клюйверта его заменить.

«Из-за коронавируса я не проявлял активности в последнее время. Во время моего недавнего разговора с президентом федерации футбола Кюрасао мы решили, что мне нужно взять паузу, потому что они взяли новый курс развития. Поэтому я собираюсь полностью остановиться», — сказал Хиддинк.

Он также исключил, что в будущем возглавит какую-либо команду.

Тренерскую карьеру Хиддинк начал в 1982 году. Через пять лет он возглавил нидерландский ПСВ и руководил им до 1990 года. Он также возвращался в команду в 2002 году. Под его руководством ПСВ шесть раз выиграл чемпионат Нидерландов, четыре раза завоевал кубок страны и выиграл Кубок европейских чемпионов [сейчас — Лига чемпионов].

C 2006 по 2010 год Хиддинк возглавлял сборную России. Под его руководством российская команда выиграла бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.

Хиддинк также работал со сборными Южной Кореи, Австралии, Турции, Нидерландов и Китая, а на клубном уровне — с «Фенербахче», «Валенсией», «Реалом», «Бетисом», «Челси» и «Анжи».