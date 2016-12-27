На западе Москвы мужчина ранил из ружья пятерых и взял женщину в заложники

На западе Москвы вооруженный мужчина во время обысков по уголовному делу ранил троих полицейских и двуз сотрудников ГБУ Жилищник. После этого стрылок скрылся в соседней квартиры и взял в заложники женщину, говорится в пресс-релизе управления СКР по Москве.

Полиция пришла в квартиру дома по улице Ельнинской, где находился нападавший, с «неотложными обысками» в ночь на 27 декабря. Следственные действия были связаны с другим уголовным делом.

Стрелок «оказал противодействие» сотрудникам полиции ОМВД по району Крылатское. После этого он ранил из ружья трех сотрудников правоохранительных органов и двоих сотрудников ГБУ Жилищник, которые присутствовали при обыске. После этого стрелявший скрылся в соседней квартире, где находится женщина.

В столичном управлении МВД сообщили, что четверо пострадавших были госпитализированы. Одному из полицейских оказали помощь на месте. Как уточнили в ведомстве, нападавший подозревается в совершении грабежа.

По данным Life, бойцы СОБРа готовятся провести штурм квартиры, где заперся стрелок. В ней также находится пожилая женщина, уточнило издание. Life уточняет, что мужчина устроил стрельбу, когда полицейские вместе с сотрудниками аварийной бригады начали вскрывать дверь его квартиры.

Как пишет ТАСС, задержание злоумышленника готовится полицией и Росгвардией уже почти восемь часов. Собеседник агентства в правоохранительных органах рассказал, что с мужчиной ведутся переговоры. К штурму, помимо бойцов СОБРа Росгвардии, также готовы снайперы, добавил собеседник.

Следственный комитет возбудил против стрелка дела по ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции) и ст.206 УК (захват заложников).