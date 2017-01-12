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Губернатору Иркутской области попытались передать новогодний подарок с червями

Новости
20:29, 12 января
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Неизвестные посетители попытались передать губернатору Иркутской области Сергею Левченко пакет с новогодним подарком с червями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Все происходящее одна из посетительниц снимала на камеру мобильного телефона. В прозрачном пакете находились конфеты и черви. Посетители оставили пакет и покинули кабинет», — рассказали агентству в пресс-службе.

Представители правительства региона отметили, что принесенный пакет не имеет ничего общего с новогодними подарками, которые получали льготники от Министерства социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области.

Власти региона посчитали, что это спланированная провокация и обратились с соответствующим заявлением в полицию.

Местные СМИ 10 января сообщили, что дети из многодетных и малоимущих семей Иркутской области получили испорченные конфеты, в которых находились белые черви. Издание FlashSiberia со ссылкой на источник в правительстве региона сообщило, что сладкие наборы от имени губернатора региона получили почти 100 тысяч детей. По IrkutskMedia, родители написали три жалобы в управление Роспотребнадзора по Иркутской области, Минсоцразвития региона и производителю.

Правительство Иркутской области накануне заявило, что не получило официального подтверждения о наличии червей в конфетах из новогодних подарков. Сейчас по этому факту проводят проверку.

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