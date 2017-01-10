Калининградский губернатор объяснил нашивки с «символами неонацистов» на своей куртке

Исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что не знал о значении изображений на своей одежде, которые, по словам блогеров, являются символами неонацистов. Об этом он рассказал телеканалу Life.

Ранее авторы телеграм-канала «Методичка» обратили внимание на куртку Алиханова с эмблемой, которую якобы используют неонацисты. Нашивки на куртке можно увидеть на фотографиях, сделанных журналистами издания «Новый Калининград». На верхней нашивке сделана надпись «Россия», под которой есть триколор — белый, красный, синий, тогда как цвета российского флага располагаются в другой последовательности.

«Цвета флага России не перепутаны, порядок правильный — это официальный флаг протектората Богемии и Моравии, который был образован во время нацистской оккупации Чехословакии», — говорится в канале. Кроме того, утверждает автор канала, под флагом есть другая нашивка, на которой изображен 15-летний стрелок из московского метро Андрей Паршин. В 2013 году он вместе с отцом расстрелял из травматического пистолета уроженца Дагестана, «избежал тюремного срока и стал кумиром российских неонацистов».

Сам Алиханов заявил, что не знал о значении изображений на своей одежде. По его словам, он решил сорвать нашивки с куртки.

«Это точно не образ [Паршина]. Это купленная в магазине нашивка стандартная, нашивка „без пощады“ стрелкового клуба. Ей лет десять. Мне ее друзья подарили. А по поводу флага — это российский флаг, просто выцвел на солнце. Там белый, синий, красный цвета», — сказал Алиханов.

Он добавил, что не считает эти нашивки нацистскими, назвав сообщения блогеров об этом «полной хренью». «Таких нашивок точно не будет, я и не догадывался о значении или подтексте, ни сном ни духом», — добавил он.

«Это всё равно что сказать: „У нас в преломленном свете рога показались“», — заключил Алиханов.

Владимир Путин назначил Антона Алиханова исполняющим обязанности главы Калининградской области в октябре. Алиханову 30 лет, он стал самым молодым главой региона в современной истории России. Это произошло после того, как прежний исполняющий обязанности губернатора Евгений Зиничев, руководивший регионом несколько месяцев, ушел в отставку.