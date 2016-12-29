Минобороны перечислило присоединившиеся к перемирию группировки в Сирии

Семь группировок оппозиции присоединились к режиму перемирия в Сирии. Их список опубликован на сайте Минобороны России.

В список вошли группировки «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», Джейш иль-Ислам», «Сувар аги-Шам», «Джейш аль-Муджахидин», «Джейш Идлиб» и «Алъ-Джабхат аьи-Шамия», в которых состоит более 50 тысяч человек.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что все эти группировки составляют ядро и основные силы вооруженной оппозиции. Он также добавил, что отряды, которые не поддержат режим прекращения огня в Сирии, будут автоматически приравниваться к террористическим группировкам.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о достижении договоренности о прекращении огня и готовности сторон к началу мирных переговоров в Сирии. Он рассказал, что были подписаны три документа: о прекращении огня между сирийским правительством и вооруженной оппозицией, о комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня и заявление о готовности к началу мирных переговоров.