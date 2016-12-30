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«Кавказский узел» сообщил об убийстве в больнице напавших на полицейских в Грозном

Новости
17:43, 30 декабря
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Троих подозреваемых в нападении на полицейских в Грозном, госпитализированных с ранениями, убили неизвестные люди, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на источник в Минздраве Чечни.

По словам собеседника издания, 25 декабря в больнице отключили свет, после чего одного из задержанных вытащили на улицу и убили вооруженные люди. Двое других раненых, парень и девушка, также, по его словам, также были убиты. О судьбе четвертого задержанного не сообщается.

Как утвердждает издание, информация о смерти раненых вызвала в Чечне широкий резонанс: жители республики допускают, что речь может идти о внесудебных казнях. 

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отказался комментировать информацию «Кавказского узла» Дождю, заявив, что издание «всегда пишет неправду».

В ночь на 18 декабря в Грозном было совершено несколько нападений на полицейских. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в ходе спецоперации были убиты семь предполагаемых нападавших, еще четверо были задержаны. По данным «Кавказского узла», погибли четверо полицейских. «Новая газета» сообщила о трех убитых сотрудниках ГАИ.

Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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