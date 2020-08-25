17-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вернулась в школу после годичного перерыва. Об этом она написала в инстаграме.

«Мой академический отпуск закончился, так здорово снова вернуться в школу!» — написала Тунберг.

Тунберг прерывала учебу ради экоактивистской деятельности.

В 2018 году она объявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власти Швеции не начнут соблюдать соглашения по климату. Это время она проводила в пикетах у здания парламента. Позже такие забастовки начали проходить по всему миру и оформились в децентрализованное движение Fridays For Future («Пятницы ради будущего», или «Школьная забастовка за климат»).

В сентябре 2019 года Тунберг выступила в ООН.