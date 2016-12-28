Греф предсказал изменения в России в 2018 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что 2018-й год будет годом изменений в России. Такое мнение он высказал в интервью газете «Ведомости».

«Это электоральный год, будут новый президент, новое правительство. Будет принята программа мер, позволяющая выйти на траекторию устойчивого высокого роста. И будут изменения», — сказал Греф.

При этом он уточнил, что не знает планов президента России Владимира Путин о том, будет ли тот участвовать в выборах. Отвечая на вопрос, понимает ли Путин «глубину кризиса и необходимость изменений», Греф заявил, что президент «хорошо понимает ситуацию».

Он также рассказал, что считает Дональда Трампа «президентом изменений».

«И я не берусь предсказывать, но у меня позитивные ожидания. Я встречался с Трампом, и впечатления от общения очень позитивные, знаю некоторых членов его команды. Проблемой будет отсутствие политического опыта, но у них есть солидный бизнес-опыт: это прагматичные люди, сумевшие победить в жесткой конкурентной борьбе. И у этих людей, и у системы достаточно ресурса, чтобы делать выверенные и правильные шаги», — считает Греф.

Выборы президента пройдут в марте 2018 года. Ранее источники Дождя, близкие к администрации президента, сообщили о планах перенести выборы на весну 2017 года. Однако глава ЦИК Элла Памфилова опровергла эту информацию.