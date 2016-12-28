Прямой эфир
60,62
63,30
57,03
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Anadolu сообщило о плане Турции и России предложить перемирие в Сирии
The New York Times рассказала о признании российскими чиновниками существования допинговой программы
«Коммерсантъ» узнал об отказе системы уборки закрылков Ту-154
The Washington Post сообщила о подготовке в Белом доме санкций против России из-за кибератак
Греф предсказал изменения в России в 2018 году

Греф предсказал изменения в России в 2018 году

Новости
10:46, 28 декабря
3 250
2
Поделиться

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что 2018-й год будет годом изменений в России. Такое мнение он высказал в интервью газете «Ведомости».

«Это электоральный год, будут новый президент, новое правительство. Будет принята программа мер, позволяющая выйти на траекторию устойчивого высокого роста. И будут изменения», — сказал Греф.

При этом он уточнил, что не знает планов президента России Владимира Путин о том, будет ли тот участвовать в выборах. Отвечая на вопрос, понимает ли Путин «глубину кризиса и необходимость изменений», Греф заявил, что президент «хорошо понимает ситуацию».

Он также рассказал, что считает Дональда Трампа «президентом изменений».

«И я не берусь предсказывать, но у меня позитивные ожидания. Я встречался с Трампом, и впечатления от общения очень позитивные, знаю некоторых членов его команды. Проблемой будет отсутствие политического опыта, но у них есть солидный бизнес-опыт: это прагматичные люди, сумевшие победить в жесткой конкурентной борьбе. И у этих людей, и у системы достаточно ресурса, чтобы делать выверенные и правильные шаги», — считает Греф.

Выборы президента пройдут в марте 2018 года. Ранее источники Дождя, близкие к администрации президента, сообщили о планах перенести выборы на весну 2017 года. Однако глава ЦИК Элла Памфилова опровергла эту информацию.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Эпоха Грефа: какую Россию пытались построить в начале нулевых Сергей Гуриев о том, как борьба с олигархами привела к появлению новых олигархов, а борьба с коррупцией — к ликвидации НТВ
Герман Греф под видом инвалида попробовал взять кредит Глава Сбербанка проверил, насколько одно из отделений удобно для клиентов с ограниченными возможностями. Видео
Тайные доходы: о чем говорят зарплаты топ-менеджеров российских корпораций
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет»
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2