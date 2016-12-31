В Думу внесли законопроект об упрощении получения гражданства для носителей русского языка

Автор законопроекта также предлагает вносить поправки в понятие «носитель русского языка». Теперь пройти собеседование в комиссии по признанию человека носителем русского языка будет предлагаться «не только тем, кто сам или его родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, как в ныне действующем законе, но и тем, кто родился или имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России», указывается в законопроекте.

Помимо этого, в законе уточняется процедура получения вида на жительство в России, российского гражданства, а также основания для отказа от иностранного гражданства для тех людей, кто признан носителем русского языка.

В документе подчеркивается, что носители русского языка, имеющие вид на жительство в России, имеют право получить гражданство в упрощенном порядке, только если «отказались от имеющегося у них гражданства иностранного государства». Для этого в госорганы нужно предъявить документ, удостоверяющий выход из иностранного гражданства. При этом другим иностранным гражданам достаточно написать заявление об отказе от гражданства другой страны. Законопроект предлагает уравнять в правах две категории граждан и ликвидировать излишнее требование к носителям русского языка.