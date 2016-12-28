В «Гражданских самолетах Сухого» рассказали об итогах проверки SSJ-100 после сообщений о дефекте

Завершена проверка самолетов Sukhoi Superjet 100 в России. Лайнеры, успешно ее прошедшие, уже возобновили полеты, сообщает пресс-служба компании-производителя лайнера «Гражданские самолеты Сухого».

Ранее сообщалось о принятом Росавиацией решении проверить все SSJ-100 из-за выявленного дефекта проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора в самолете. Полеты нескольких лайнеров были приостановлены.

«Согласно результатам осмотра, дефект не носит системный характер и может быть устранен в течение нескольких дней. Экспертиза подтвердила, что дефект не относится к критическим: узел имеет многоуровневую систему резервирования и обладает запасом прочности, более чем в два раза превышающий эксплуатационные нагрузки», — говорится в заявлении «Гражданских самолетов Сухого».

Отмечается, что замену узлов на самолетах, на которых был выявлен дефект, проведут до конца января.

«Гражданские самолеты Сухого» также пообещали модернизировать узел, чтобы «избежать появления аналогичного дефекта».

Sukhoi Superjet начал полеты в апреле 2011 года. Сейчас помимо России его используют в Казахстане, Ирландии, Таиланде и Мексике. Накануне мексиканская авиакомпания Interjet в связи с информацией о дефекте приостановила полеты SSJ-100 для проведения проверки.